В Севастополе зафиксирован новый случай коронавирусной инфекции

В Севастополе зарегистрирован ещё один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у дочери одного из заболевших ранее пациентов инфекционной больницы.В стационарах инфекционной больницы, городской больницы № 9 и в госпитале МО РФ в бухте Омега по состоянию на утро 30 апреля находятся 68 человек с подтверждённым диагнозом, они получают необходимую медицинскую помощь.Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания, девять человек выписаны после выздоровления.На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 145 человек, в городской больнице № 9 – 59 человек.Под наблюдением по месту жительства – 1083 человека.В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 77 человек, в обсервации на строительных площадках – 704.