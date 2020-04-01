Медики зарегистрировали в ЛНР 129 случаев заболевания COVID-19 – Минздрав

Медики ЛНР зарегистрировали в Республике 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР."За период регистрации заболеваний - с 28 марта по 30 апреля - зарегистрировано уже 129 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 12 человек выписано", - говорится в сообщении."Показатели по районам заболеваемости COVID-19 в Республике регистрируются: в Первомайске - 49 человек, Стаханове - 21 человек, Свердловске - 15 человек, Луганске - 17 человек, Алчевске - восемь человек, Брянке - два человека, Перевальске - три человека", - уточнили в ведомстве.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило три миллиона, из них более 211 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР ранее были подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.30 апреля — Луганск