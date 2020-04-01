Федерация профсоюзов накануне 1 Мая наградила более 60 представителей трудовых коллективов (ФОТО)

Председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Олег Акимов в канун праздника Весны и Труда вручил грамоты и благодарности более чем 60 отличившимся представителям трудовых коллективов Республики. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР, где состоялась церемония награждения."Профсоюзный лидер ЛНР вручил грамоты и благодарности Федерации профсоюзов представителям самых разных отраслей промышленности и бюджетной сферы Республики. Всего в этом году заслуженными наградами отмечены более 60 человек", – говорится в сообщении."Этот праздник наполнен светом и теплом весеннего солнца, глубочайшим уважением к созидательному труду. Первомай объединяет профессии и поколения, дарит душевный подъем и энергию. Сегодня, приветствуя в вашем лице трудовые коллективы, всех тружеников Республики, хочу поблагодарить за ваш созидательный труд, за вашу любовь к родному краю. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы достигнем всех поставленных целей по развитию нашей Республики", – обратился к собравшимся Акимов.В общественной организации добавили, что, кроме того, сегодня награждения грамотами и благодарностями Федерации профсоюзов ЛНР прошли в трудовых коллективах Республики."Это связано с предпринятыми в Республике предупредительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции нового типа", – пояснили в ФП ЛНР.Напомним, ранее отличившихся представителей профсоюзных организаций и трудовых коллективов Республики в связи с праздником Весны и Труда наградили глава ЛНР Леонид Пасечник, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко и первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий ГовтвинВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило три миллиона, из них более 211 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.30 апреля — Луганск