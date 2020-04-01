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МГБ ЛНР напомнило об ответственности за незаконное пересечение линии разграничения

root Сегодня, 17:450Новости
МГБ ЛНР напомнило об ответственности за незаконное пересечение линии разграничения
Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР напомнила жителям Республики об ответственности за незаконное пересечение госграницы в районе линии разграничения.
"Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности обращает внимание граждан, что в соответствии с указом главы Республики от 27 марта 2020 года № УГ- 191/20 линия разграничения с Украиной приравнивается к статусу государственной границы. Действия физических и юридических лиц, связанные с нарушением пограничного режима, квалифицируются в соответствии с законодательством ЛНР", - обратили внимание в МГБ.
Так, на основании статьи 18.1 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях, нарушение правил пересечения лицами и (или) транспортными средствами либо нарушение порядка следования таких лиц и (или) транспортных средств от государственной границы Луганской Народной Республики до пунктов пропуска через государственную границу и в обратном направлении влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от двух до пяти тыс. руб.;
- на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;
- на юридических лиц – от 100 до 200 тыс. руб.
"За незаконное пересечение государственной границы Луганской Народной Республики предусмотрена и уголовная ответственность. Согласно статьи 394 УК ЛНР пересечение границы при въезде в Республику иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в ЛНР заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Республики, наказывается штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок", - подчеркнули правоохранители.
Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что государственная граница ЛНР на период действия военного положения временно будет проходить по линии разграничения.
30 апреля — Луганск

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