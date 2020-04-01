Вузы РФ оказывают помощь луганскому центру по лечению и профилактике COVID-19 – ректор ЛГМУ

Ведущие медицинские вузы Российской Федерации оказывают методическую помощь Республиканскому дистанционному центру по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил ректор Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки, на базе которого создан консультативный центр, Александр Торба.Он рассказал, что идея создания консультативных центров появилась во время совещания совета ректоров медицинских вузов Российской Федерации. Созданные на базе учебных учреждений центры призваны вести круглосуточные консультации врачей, осуществляющих лечение заразившихся коронавирусом нового типа."И было принято решение поддержать эту инициативу, и 24 апреля был издан приказ министром здравоохранения "Об организации работы Луганского республиканского дистанционного центра по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - уточнил Торба.Ректор ЛГМУ отметил, что актуальность центра заключается в том, что подходы в диагностике, лечении и профилактике COVID-19 стремительно меняются в процессе изучения вируса."Все врачи знают, что при лечении непонятной инфекционной патологии, а COVID-19 таковой и является, где есть много нерешенных вопросов, консультация с ведущими специалистами – она необходима. И у нас есть связи с ведущими российскими вузами, которые охотно делятся информацией", - сообщил врач.Созданный на базе медуниверситета центр включает в себя три подразделения для дистанционных консультаций врачей -специализирующихся на оказании помощи взрослым, детям и беременным.В состав центра вошли ведущие внештатные специалисты Министерства здравоохранения ЛНР, ученые, заведующие кафедрами ЛГМУ и практикующие преподаватели университета."Консультации в центре осуществляются оперативно согласно поданным учреждениями здравоохранения заявкам. Наши студенты-волонтеры круглосуточно дежурят в центре и передают эту информацию непосредственно координаторам. Одним их координаторов центра является наш проректор по клинической работе, доктор медицинских наук, доцент Елена Комарова, которая активно осуществляет координацию между специалистами", - проинформировал ректор."Мы благодарны нашим российским коллегам, которые подсказали эту идею, и я думаю, это отразится положительно и в профилактике и непосредственно в борьбе с этой очень серьезной инфекционной патологией", - добавил Торба.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило три миллиона, из них более 211 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.30 апреля — Луганск