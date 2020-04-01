Сидим до 12 мая: что будет после? (мнение)

Владимир Путин в очередной раз обратился к стране через голубые экраны и объявил о том, что самоизоляция будет продлена до 11 мая, что, в принципе, логично, учитывая тот факт, что больше половины из этих дней и так выходные.Гораздо более интересным стало то, что гарант дал поручение правительству составить поэтапный план выхода из карантина и представить его к 5-му мая. Главное, что нужно уяснить в этом заявлении, это то, что самоизоляция 12 мая не закончится – поэтапный выход позволит «растянуть» этот процесс еще на несколько недель.Наверное, это правильно, особенно учитывая пока не спадающую динамику заболевания. Вопрос только в том, сколько реально продлится самоизоляция для самых пострадавших предпринимателей: из областей гостиничного и ресторанного бизнеса, авиаперевозчиков и прочих направлений, где работа оказалась заблокирована в числе первых, и станет доступна – в числе последних.При самом оптимальном раскладе последний этап карантина по прогнозам различных «экспертов» и тех, кто за них себя выдает – наступит примерно к началу августа. А это значит, что предпринимателей ждет еще пара месяцев выживания.Однако, если смотреть на вещи реально, то до августа это вряд ли продлится. Скорее всего, полный выход из режима самоизоляции состоится к концу мая – началу июня. Тем не менее это все равно очень долго для компаний, не имеющих финансовых подушек, к которым и относятся общепит и гостиницы.Как правило, такие предприятия работают без накоплений, ибо очень велики расходные части. Да и не те прибыли, чтобы что-то можно было успеть накопить. Если, конечно, не говорить о крупных международных сетях. Но те вроде как и не ропщут.Что имеем в итоге: для основной массы послабления наступят сразу после майских праздников. Причем, скорее всего, они будут носить какой-то фрагментарный характер, что работе особо не поможет, но даст хоть какие-то возможности удержаться на плаву.А вот, например, общепит еще месяца точно не выдержит. В режиме доставки много не заработаешь, а заработные платы и аренду – оплачивать необходимо. Хорошо, хоть ЖКХ потерпят. «Потерпели» бы и арендаторы, но тут уже наблюдается конфликт интересов. Арендаторам тоже нужно на что-то жить.источник