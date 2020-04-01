Новый вид мошенничества
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов украинцев через онлайн-объявления «OLX».
Об этом рассказали в Рубежанском ОП ГУНП в Луганской области.
Так, в прошлом году платформа онлайн-объявлений «OLX» запустила новый сервис «OLX доставка». Его суть заключается в том, что с карты покупателя средства списываются только в тот момент, когда он подтверждает свое желание сделать покупку. При этом на карту продавца средства поступают только тогда, когда покупатель получил товар и убедился в его качестве и соответствии своим ожиданиям.
Новая схема мошенников заключается в том, что покупателю высылают ссылку на фишинговый сайт (сайт-клон), который внешне похож на страницу оплаты товара на OLX.ua. Когда покупатель проводит транзакцию на подменной странице, якобы с целью покупки товара на условиях «OLX доставки», на самом деле он просто переводит деньги со своей карты на карту мошенников.
«Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, стоит запомнить одно правило — никогда, ни при каких условиях не переходить по ссылкам, полученным от третьих лиц. Все операции по осуществлению сделки и проведению оплаты должны выполняться исключительно на сайте OLX, на котором покупатель изначально нашел объявление о продаже», — подчеркнули в полиции. Новости Украины - Сегодня, 19:04 16
Об этом рассказали в Рубежанском ОП ГУНП в Луганской области.
Так, в прошлом году платформа онлайн-объявлений «OLX» запустила новый сервис «OLX доставка». Его суть заключается в том, что с карты покупателя средства списываются только в тот момент, когда он подтверждает свое желание сделать покупку. При этом на карту продавца средства поступают только тогда, когда покупатель получил товар и убедился в его качестве и соответствии своим ожиданиям.
Новая схема мошенников заключается в том, что покупателю высылают ссылку на фишинговый сайт (сайт-клон), который внешне похож на страницу оплаты товара на OLX.ua. Когда покупатель проводит транзакцию на подменной странице, якобы с целью покупки товара на условиях «OLX доставки», на самом деле он просто переводит деньги со своей карты на карту мошенников.
«Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, стоит запомнить одно правило — никогда, ни при каких условиях не переходить по ссылкам, полученным от третьих лиц. Все операции по осуществлению сделки и проведению оплаты должны выполняться исключительно на сайте OLX, на котором покупатель изначально нашел объявление о продаже», — подчеркнули в полиции. Новости Украины - Сегодня, 19:04 16
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