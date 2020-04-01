Прогноз погоды в Луганске на 1 мая
В Луганске завтра, 1 мая ночью и днем без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +4 +9ºС, днем +21 +26ºС. Ветер юго-восточный — 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +28,6 ºС в 1949 году
минимальная
-2,3 ºС в 1988 году.
Народный календарь: 1 мая отмечается день святого Космы, епископа Халкидонского. С этого дня уже можно высаживать разные овощи. В старину по этому поводу говорили: «Сей морковь и свеклу на Кузьму». В прежние времена считалось, что если начало мая теплое, то в конце обязательно будут холода, и наоборот. Это время ранних гроз. В начале мая цветет вяз, крыжовник, зеленеет черная смородина. Погода в Луганске - Сегодня, 18:41 69
Температура воздуха: ночью +4 +9ºС, днем +21 +26ºС. Ветер юго-восточный — 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +28,6 ºС в 1949 году
минимальная
-2,3 ºС в 1988 году.
Народный календарь: 1 мая отмечается день святого Космы, епископа Халкидонского. С этого дня уже можно высаживать разные овощи. В старину по этому поводу говорили: «Сей морковь и свеклу на Кузьму». В прежние времена считалось, что если начало мая теплое, то в конце обязательно будут холода, и наоборот. Это время ранних гроз. В начале мая цветет вяз, крыжовник, зеленеет черная смородина. Погода в Луганске - Сегодня, 18:41 69
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