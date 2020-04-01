В Луганске рассказали о 129 случаях заболевания коронавирусом
Медики зарегистрировали 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории ЛНР, пишут СМИ.
«За период регистрации заболеваний — с 28 марта по 30 апреля — зарегистрировано уже 129 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 12 человек выписано», — говорится в сообщении.
«Показатели по районам заболеваемости COVID-19 в Республике регистрируются: в Первомайске — 49 человек, Стаханове — 21 человек, Свердловске — 15 человек, Луганске — 17 человек, Алчевске — 8 человек, Брянке — 2 человека, Перевальске — 3 человека», — также сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 19:21 0
«За период регистрации заболеваний — с 28 марта по 30 апреля — зарегистрировано уже 129 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 12 человек выписано», — говорится в сообщении.
«Показатели по районам заболеваемости COVID-19 в Республике регистрируются: в Первомайске — 49 человек, Стаханове — 21 человек, Свердловске — 15 человек, Луганске — 17 человек, Алчевске — 8 человек, Брянке — 2 человека, Перевальске — 3 человека», — также сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 19:21 0
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