ЧСПК дополнила перечень лиц, которым разрешен выезд из ЛНР в период повышенной готовности

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР дополнила перечень категорий лиц, которым разрешен выезд за пределы Республики в период повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

"С целью урегулирования спорных ситуаций, возникающих при выезде граждан за пределы Луганской Народной Республики, Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР внесла изменения в ранее принятое решение об определении категорий лиц, в отношении которых не применяются ограничения по выезду за пределы Республики", - говорится в сообщении.

Так, покидать территорию ЛНР теперь разрешено лицам не только с постоянной, но и с временной регистрацией места жительства в сопредельных государствах.

"Внести изменения в пункт 3 Протокола заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики от 24 апреля 2020 года № 20/2020 и изложить второй абзац решения в следующей редакции:

- граждане, имеющие регистрацию места жительства на территории Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной правительству Украины территории, а также члены их семей", – отмечено в протоколе заседания ЧСПК.

Кроме того, решением комиссии определён список документов, которые могут предоставить граждане, желающие выехать из ЛНР по причине возникновения особых жизненных обстоятельств, в качестве подтверждения этих обстоятельств.

"Согласовать список документов, которые являются подтверждающими необходимость выезда граждан за пределы Луганской Народной Республики, в случае возникновения особых жизненных обстоятельств (лечение, командировка, смерть близких родственников и другие уважительные причины):

- документы из медучреждения, подтверждающие необходимость лечения или прохождения медицинских процедур за пределами Луганской Народной Республики (в том числе копии, фотокопии);

- документы, подтверждающие командировку (в том числе копии, фотокопии);

- документы, подтверждающие факт смерти близких родственников и степень родства (в том числе копии, фотокопии);

- документы, подтверждающие факт владения недвижимостью за пределами Луганской Народной Республики (в том числе копии, фотокопии);

- документы, подтверждающие необходимость выезда на работу за пределы Луганской Народной Республики (в том числе копии, фотокопии);

- документы, подтверждающие необходимость ухода за больным / недееспособным родственником (в том числе копии, фотокопии документов, подтверждающих близкое родство, копии или фотокопии документов из лечебных учреждений, назначения врача или выписки из истории болезни и др.)", – зафиксировано в протоколе заседания ЧСПК.

Напомним, 24 апреля 2020 года Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР определила категории лиц, которым разрешен выезд за пределы Республики в период повышенной готовности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило три миллиона, из них более 211 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.

30 апреля — Луганск