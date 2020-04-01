Донбасс: Запад ждёт, что Россия уступит, Россия вЂ” что он примет реальность



"Как сообщалось ранее, Лавров заявил о практически полном отсутствии прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе: выполнено, и то частично, лишь одно из девяти решений саммита в Париже.

«Конечно, смешно было надеяться, что за четыре месяца, прошедшие после последней встречи «нормандского формата» на высшем уровне, обструкционистская позиция Киева поменяется. Тем более что западные участники переговоров не ставят себе задачу добиться изменения этой позиции. Они рассчитывают, что это Россия изменит свой подход. Попросту говоря, уступит под тяжестью обстоятельств.

Россия, однако, что отрадно констатировать, не уступает. Осталось ещё всё-таки какое-то чувство самосохранения!

Думаю, что никакая «формула Штайнмайера» в украинское законодательство включена не будет. Во всяком случае, при нынешней власти. И совершенно точно Киев не пойдёт на прямые переговоры с Донецком и Луганском. А без этого мирно урегулировать этот конфликт не получится.

Точно так же украинское законодательство, особенно в области языка, образования, исторической памяти, земли, никогда больше не будет частью правового пространства ДНР и ЛНР.

Другими словами, пусть наш министр иностранных дел продолжает участвовать в пустых обсуждениях с немкой, французом и украинцем, у него работа такая, но президенту точно надо от этого занятия отстраниться до тех пор, пока Запад не осознает реальность.

Для нас же реальность такова: Донбассом надо заниматься всё более предметно и системно, исходя из ясного понимания того, что другой альтернативы, как вновь стать частью России, у него нет», — отметил Михаил Демурин".



Россия должна заниматься Донбассом всё более предметно и системно, потому что другой альтернативы, как вновь стать частью нашей страны, у него нет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 апреля, комментируя высказывания главы МИД России Сергея Лаврова по итогам видеоконференции министров иностранных дел «нормандской четверки».источник