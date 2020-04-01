Первая смерть: в Севастополе умер пациент с COVID-19

«Утром был один подтвердившийся диагноз – это родственник человека, у которого ранее был положительный тест. К этому часу коронавирус выявили еще у шестерых. Таким образом за сегодня подтвердилось семь случаев заболевания», - сообщил Михаил Развожаев.

«Мы массово начали обследовать медиков, которые работают с коронавирусной инфекцией. У врачей и среднего медицинского персонала анализ отрицательный, но среди младшего медперсонала есть четыре положительных теста. Все люди находятся в инфекционной больнице. Контактная группа определена», - заверил врио Губернатора Севастополя.

«Надеть, а потом снять противочумный костюм очень трудоемкий процесс. Это я знаю на личном опыте. Делать это нужно определенным образом. Поэтому нужно еще раз проработать все меры при надевании и снятии защиты», - поручил Михаил Развожаев.

«По этому случаю проводится эпидемиологическое расследование», - подчеркнул врио Губернатора Севастополя.

«У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом «коронавирус». У него был осложненный анамнез – он был на паллиативной койке», — сказал Развожаев.

В Севастополе умер пациент с COVID-19. Об этом во время заседания Правительства Севастополя сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев.Четыре человека с коронавирусной инфекции – младший медицинский персонал городской больницы №9.Михаил Развожаев поручил еще раз проработать меры защиты медиков в больницах, которые занимаются лечением коронавирусной инфекции.Кроме того, коронавирус выявили еще у одного родственника сотрудника городской больницы №9, а также у мужчины, который вызвал скорую из-за высокой температуры.Михаил Развожаев также сообщил, что сегодня в инфекционной больнице умер первый пациент с коронавирусом.По его словам, сейчас проводятся исследования, чтобы установить «окончательную причину смерти». Всего в Севастополе коронавирус подтвердили у 84 человек.