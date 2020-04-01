Запад борется за свои ценные кадры в России

Пока Россия противостоит коронавирусу и борется с его последствиями, Запад продолжает борьбу за своих агентов, работающих в России.Буквально на днях Европейский союз в очередной раз призвал снять обвинения с журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма якобы из-за ее критических замечаний в отношении российских властей.На самом деле барышня выступила в авторской программе «Минутка просветления» в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», в которой рассуждала о причинах, побудивших 17-летнего анархо-коммуниста Михаила Жлобицкого устроить самоподрыв в УФСБ Архангельска. Прокопьева связывала самоподрыв Жлобицкого с социальной и политической обстановкой в стране, а также провела параллели с политическим терроризмом в Российской империи, в частности с акциями народовольцев. Она заявила, что в стране нет условий для политического активизма, и что «государство своими действиями, своей политикой само спровоцировало акт насилия в отношении себя». По её словам, многолетнее давление государства на политические и гражданские свободы привело Россию в стадию репрессивного государства.Проще говоря, барышня оправдала терроризм. За что и получила уголовное дело.Разумеется, это вызвало возмущение со стороны правозащитников всех мастей и разного рода зарубежных журналистских организаций, которые считают, что Прокопьеву преследуют из-за критики властей.Но это далеко не вся «кредитная история» журналистки. Как выяснили журналисты телеканала «Россия 24», Прокопьева сотрудничала с «Радио Свобода» и сняла для них на видео военную часть под Псковом (смотрите с 24:26). Проще говоря, девушка за смешную сумму в $100 занималась шпионажем в пользу издания, признанного в России иноагентом. Что, сами понимаете, добавляет ее портрету определённого окраса и характерности.При этом, Запад продолжает активно печься о ее свободе и делать из неё жертву репрессий и пример давления на свободу слова.Какая судьба ждала бы Прокопьеву, оправдай она террориста в США или приблизься с камерой к военной базе, — догадаться не трудно. Посадили бы сразу. Надолго. И не под домашний арест.У нас же с такими все ещё церемонятся. Даже несмотря на то, что сам министр обороны Сергей Шойгу требует дальнейшего законодательного регулирования деятельности таких персонажей, которые прикрываются законом о СМИ и проникают на военные объекты и в семьи погибших военнослужащих.С другой стороны, теперь понятно, почему Запад так обеспокоен судьбой провинциальной журналистки. И дело совсем не в свободе слова. Просто она — ценный кадр, за копейки готовый выполнить любое задание. Которых за время ее домашнего ареста накопилось немало. Но желающих выполнять которые, к их большому огорчению, найти не так-то просто.Что касается «Радио Свобода», для которого Прокопьева снимала свой «репортаж», то эту помойку давно уже пора запретить на территории России. Потому как от безнаказанности они обнаглели настолько, что открыто ведут шпионскую и разведывательную деятельность на территории нашей страны. И будут продолжать заниматься этим и дальше, прикрываясь все тем же законом о СМИ и апеллируя к «свободе слова», от обилия которой они окончательно потеряли берега и дошли до крайней степени вседозволенности.Юлия Витязева