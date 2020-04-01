Синоптики прогнозируют 1 мая в ЛНР до 25 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 25 мая будет колебаться от 2 градусов выше нуля ночью до 25 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 30 апреля до 21.00 1 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 20-25 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 1 мая метеорологи отмечали в 1988 году – минус 2,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2013 году и составляла плюс 29,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 1 мая – 04.26, время захода – 20.15. Продолжительность светового дня составит 15 часов 49 минут.

По предварительному прогнозу, 2 мая ожидается сухая и теплая погода, колебания температурного фона не превысят 2-3 градуса. Днем 3 мая при прохождении атмосферного фронта ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление ветра до 15-18 м/с; температура воздуха существенно не изменится.

30 апреля — Луганск