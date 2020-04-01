Профсоюзы в канун Первомая возложили цветы к памятным местам городов и районов ЛНР (ФОТО)

Представители профсоюзных организаций ЛНР в канун праздника Весны и Труда возложили цветы к памятным местам в городах и районах Республики. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР.ЛУГАНСКПредставители Федерации профсоюзов ЛНР в честь праздника Весны и Труда возложили цветы к памятникам, связанным с трудовыми подвигами."По уже сложившейся традиции цветы были возложены к монументу "Труженику Луганщины". Кроме того, в этом году делегация ФП ЛНР посетила памятник литейщику, который посвящен не только рабочим и мастерам литейного дела, но и славной трудовой истории становления и развития Луганска. Первоначально памятник был установлен в 1995 году к 200-летию со дня основания города на территории станкостроительного завода. Однако впоследствии он был перенесен на территорию рядом со зданием администрации Луганска", – рассказали в Федерации профсоюзов.Также делегация возложила цветы к подножию памятника Клименту Ворошилову – одному из основателей профсоюзного движения на Луганщине и к памятнику рабочим станкостроительного завода, которые своим трудом внесли вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Памятник установлен на улице Ленина недалеко от проходной станкостроительного завода."Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь труд – основа благополучия всего общества и каждой семьи. Именно поэтому Первомай, в первую очередь, праздник труда и уважения к трудящемуся человеку. Мы благодарны нашим предшественникам за то, что долгие годы они трудились на благо Луганщины. Мы гордимся тем, что нынешнее поколение продолжает славные трудовые традиции! Профсоюзы Луганской Народной Республики помнят свое прошлое, ценят настоящее и верят в будущее", – отметил председатель ФП ЛНР Олег Акимов.Кроме того, сотрудники государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Региональная сетевая компания" при участии руководства и профсоюзной организации почтили память погибших в ходе военных действий 2014 года энергетиков Республики. В мероприятии приняли участие заместитель председателя ФП ЛНР Андрей Уразгильдеев и председатель Общереспубликанского профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности ЛНР Вячеслав Кузнецов. Собравшиеся возложили цветы к памятной доске погибшим летом 2014 года энергетикам Республики, которая установлена на здании учреждения на улице Коцюбинского.Помимо этого, в преддверии Первомая работники общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Лугамаш" по инициативе профсоюзного комитета возложили цветы к памятнику Ворошилову, а также к мемориальным доскам заслуженным работникам предприятия, расположенным на территории завода.АЛЧЕВСКПредставители территориальной организации профсоюза работников металлургической промышленности ЛНР возложили цветы к памятнику металлургу на территории Алчевского металлургического комбината.АНТРАЦИТАктивисты Антрацитовской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) ЛНР во главе с председателем Русланом Мардановым возложили цветы к подножию памятника шахтеру, который расположен рядом со зданием управления ГУП ЛНР "Антрацит".БРЯНКААктивисты отраслевых профсоюзных организаций Брянки и городского отделения общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") возложили цветы к монументу основоположнику всемирно известного Стахановского движения Алексею Стаханову.КИРОВСКВ преддверии майских праздников активисты отраслевых профсоюзных организаций и территориального отделения ОД "ЛЭС" возложили цветы к памятным местам города. Участники мероприятия почтили память выдающихся кировчан, которые внесли свой вклад в развитие и города. Одним из них является почетный гражданин Кировска Юрий Шавва.Кроме того, в канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне активисты возложили цветы к подножию Братской могилы советских воинов и памятнику борцам за Советскую власть.КРАСНОДОНАктивисты Краснодонской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР провели церемонию возложения цветов к Братской могиле 32 шахтеров, казненных фашистами в 1942 году, а также к памятнику погибшим на производстве шахтерам. В церемонии приняли участие исполняющий обязанности председателя Краснодонской ТО ПРУП Николай Работин, председатели профкомов шахтоуправлений "Самсоновское-Западное", "Суходольское-Восточное", "Молодогвардейское", имени Николая Баракова, энергоуправления, горно-обогатительной фабрики "Самсоновская" и "Краснодонугля"."В связи с тем, что по всей территории Республики объявлен режим повышенной готовности и ограничено проведение массовых мероприятий, первомайские демонстрации и митинги отменены. Тем не менее, наш профактив отметил всенародно любимый праздник Весны и Труда возложением цветов к памятным местам, связанным с трудовыми подвигами, а также почтил память погибших на производстве шахтеров", – отметил Работин.Кроме того, цветы к памятному знаку погибшим шахтерам возложили глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко и его заместители.КРАСНЫЙ ЛУЧПредставители отраслевых профсоюзных организаций вместе с ветеранами пришли на расположенную в городе Аллею Славы и к мемориалу Героям Социалистического труда, чтобы отдать дань памяти людям, которые внесли огромный вклад в развитие Красного Луча.ЛУТУГИНОПрофсоюзные активисты возложили цветы к памятнику выдающемуся русскому геологу, общественному деятелю, ученому Леониду Лутугину, чье имя носит район.ПЕРВОМАЙСКАктивисты отраслевых профсоюзных организаций и территориального отделения ОД "ЛЭС" Первомайска возложили корзину с цветами к памятнику своему земляку, создателю первого советского проходческого комбайна с транспортером и на гусеничном ходу Николаю Чихачеву.РОВЕНЬКИПредставители Ровеньковской территориальной организации ПРУП ЛНР во главе с ее руководителем, заместителем председателя ФП ЛНР, депутатом Народного Совета Игорем Рябушкиным возложили цветы к монументу "Молодость", посвященному комсомольцам – строителям первых шахт в городе."В этом году, как и в предыдущие годы, мы не отступаем от традиции чествования человека труда. Наряду с чествованием наших передовиков производства мы решили отдать дань памяти предшественникам и возложить цветы к монументу комсомольцам – строителям первых шахт в Ровеньках. Надеемся, что это станет доброй традицией в будущем", – отметил Рябушкин.СВЕРДЛОВСКАктивисты Свердловской территориальной организации ПРУП ЛНР во главе с председателем теркома, членом Общественной палаты Александром Елецким провели церемонию возложения цветов к памятнику дважды Герою Социалистического труда и Герою Украины Владимиру Мурзенко и мемориалу погибшим шахтерам."Донбасс – это, прежде всего, трудолюбивые люди и профессионалы, здесь каждый трудится ради общего дела, стремится к миру, стабильности и устойчивому развитию своего родного края. Мы продолжим эти традиции и добьемся положительных результатов. 1 Мая – это праздник для всех тех, кто своим ежедневным трудом создавал и создает завтрашний день, процветание и благополучие нашей Республики", – сказал Елецкий.СЛАВЯНОСЕРБСКПрофсоюзные активисты во главе с председателем Общереспубликанского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Константином Стрельченко возложила цветы к подножию памятника выдающемуся земляку, министру сельского хозяйства СССР в 1970-е годы, дипломату Дмитрию Полянскому.СТАХАНОВПредседатель Стахановского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Сергей Жевлаков, его заместитель Тамара Ковтун, руководитель исполкома теротделения Юрий Нестеренко и председатель Стахановской территориальной организации Общереспубликанского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания ЛНР Лидия Журба возложили цветы к памятнику Алексею Стаханову."1 Мая мы традиционно отмечаем главный праздник каждого трудящегося человека. Этот день символизирует дружбу и сплоченность всех людей, работающих на благо своего Отечества и ежедневно вносящих посильный вклад в развитие родного края. Стахановская земля всегда была Родиной настоящих тружеников: шахтеров, металлургов, машиностроителей. Герои Социалистического труда, кавалеры ордена Шахтерской славы, заслуженные врачи и учителя – эти люди были и остаются гордостью и примером для подрастающего поколения", – отметил Жевлаков.30 апреля — Луганск