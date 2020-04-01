Украина уверенно овладевает зелёной энергетикой. Нет, не так: зелёная энергетика уверенно овладевает Украиной, и поэтому атомные блоки массово вырубают за почти полной ненадобностью. За два дня половина энергоблоков на АЭС нации либо остановлена на «регламентные работы», либо просто вырубилась.Минус 52 процента по атомной генерации. Но никакой паники и, тем более, перебоев с электричеством нет. На выручку спешит Ринат Леонидович Гэндальф – владыка эльфов, которые вырабатывают чистейшую электроэнергию из крайне полезных, то есть полностью возобновляемых источников. Вот подул легкий ветерок со стороны неугасаемого пожара в Чернобыльской зоне – эльфы из «ДТЭК» моментально, при помощи хитрых, экологичных приспособлений преобразуют его в электричество. Это полностью возобновляемый ресурс, поскольку пожары в Зоне практически вечны и дует оттуда постоянно. Опять же есть энергия солнца, Полярной звезды и прочих творений разума гениев из «ДТЭК». Вот это и есть зеленая энергия, которая продается счастливым жителям страны по зеленым тарифам. Они всего лишь в два-три раза выше обычных. Но ничего не поделаешь: за экологию надо платить.Конечно, абсолютно не разбирающийся в работе украинского энергорынка человек может задать неуместный вопрос: а почему выбор сделан в пользу дорогой электроэнергии, когда в стране половина электричества производится на гораздо более дешевых в эксплуатации АЭС? Раз резко упали объемы производства из-за коронавируса и общего дебилизма руководящих кадров, то почему бы не использовать атомную генерацию? Дикие, совершенно наивные люди.У Рината Леонидовича Гэндальфа целая куча накладных расходов. Ему надо содержать президента Зеленского, его офис, партию, фракцию в Раде (242 рыла), телеканалы, погружающие Зе в теплую информационную ванну. Одно ток-шоу Савика Шустера обходится в полтора «ляма». В месяц. И, заметьте, Савик потребляет исключительно зеленую денежную массу, с отвращением отказываясь от местного гривневого «сена». Зеленый тариф. Та же фигня с телеканалом бывшего «любимца» электората юго-востока Евгения Мураева «Наш». Женя благополучно «пролюбил» своих избирателей за зеленый тариф Рината Леонидовича. Но продолжает исправно поглощать по $400 000 в один календарный месяц. А содержание резиденции бывшего бельгийского короля на Лазурном берегу знаете, во сколько обходится? Вот и я не знаю. Но могу догадываться.Поэтому наш Гэндальф нуждается в помощи государства, лидера которого он, собственно говоря, и приобрел на распродаже у Игоря Валерьевича. Точнее, взял в прокат. Или, если выражаться по-модному, в лизинг. Специально обученные люди из концерна «ДТЭК» зализали Зеленскому все отверстия, через которые в него поступает информация и выходит конечный политический продукт. Естественно, тоже зеленый.Правительство во главе с хоббитом Шмыгалем с первых дней своего светлого правления активно включилось в обслуживание интересов империи Гэндальфа. Какая борьба с коронавирусом, о чем вы говорите? Тут такой человек страдает. Запретили импорт угля и электроэнергии, поскольку это сбивает цену на продукцию эльфов. Благо повод есть «железный»: и уголь, и электроэнергия поставляются из страны-агрессора. А эльфы, как всем известно, страшные патриоты. Особенно если дело касается их энергетических схем типа «Роттердам плюс» и прочих шалостей. Общенациональный карантин и окончание отопительного сезона неожиданно снизили спрос на электроэнергию. Но правительство хоббитов оказалось готовым к подобному развитию событий. Если спрос падает, то цену, естественно, надо повышать. По этому принципу работает вся империя Рината Леонидовича. Министром энергетики поставили эльфийку из заповедника «ДТЭК» Ольгу Буславец. Кристальной души блондинка. Утвердить ее в Раде не удалось, поэтому пошли по пути Ульяны Супрун – сделали Оленьку вечным исполняющим обязанности. И первым же делом Буславец стала активно глушить ядерные мощности под предлогом использования зеленого тарифа. Надо же людям как-то объяснять, почему ТЭЦ Ахметова, работающие чуть ли не на коровьих лепешках, которые менеджмент «ДТЭК» собирает по селам, гордо именуются «возобновляемыми источниками энергии». Вот и родилась легенда об эльфах, которые своими чистыми лапками преобразуют энергию солнца и ветра в банальные 220 вольт. Подобная фигня неоднократно срабатывала. Ну верили же люди, что Гэндальф покупает уголь в Роттердаме, а не в ДНР и ЛНР.Но тут активизировались «атомные бароны». Очень злые, крайне коррупционные люди, которые десятилетиями использовали мирный атом в своих корыстных целях. Николай Мартыненко, Давид Жвания, семейство Плачковых, Юрий Недашковский и прочие, прочие представители «темных сил» распадающегося на глазах ядра того же протона. Хотя и не уверен, что у протона есть ядра. Но не суть. У них был четкий план, первым пунктом которого значилось – поставить своего человека на должность президента НАЭК «Энергоатом». Сейчас в компании царит атмосфера переходного этапа, поскольку в руководстве полно и.о. Группировка Мартыненко проплатила назначение своего президента и двух вице-президентов. Главой НАЭК должны были поставить малого Плачкова, который возглавляет Госатомрегулирования. Чисто наследственная должность семейства Плачкова. Но неожиданно поменялся человек, который брал деньги. Был исполняющий обязанности министра энергетики Шубин, а стала Оля. Более того, выяснилось, что брат Ермака (глава Офиса президента) взял пять «лямов» за назначение президентом «Энергоатома» совсем другого человека. Ситуация зависла. «Атомные бароны» занервничали. Эльфы хотят взять под контроль их кормушку, а затем уничтожить ее. Типа а не надо нам атомной энергетики, поскольку Грета Тунберг не велит. Начались жесткие подковерные разборки. Пока победил Гэндальф со своим зеленым тарифом. Но это только начало истории великой битвы эльфов и ядерных гномов.Александр Зубченко