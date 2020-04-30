Как нарушаются права жителей Донбасса на КПВВ в период карантина



Интервью наоборот. На вопросы эксперта-международника из Донецка Андрея Бузарова отвечает из Славянска корреспондент издания «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.

Андрей Бузаров: Если говорить о ситуации на КПВВ и о свободе передвижения, которая гарантирована Конституцией. Сейчас эти вопросы актуальны. И так будет еще минимум несколько месяцев. Есть украинцы на неподконтрольных территориях, которым существенно усложнили проезд на подконтрольную территорию. И выезд украинцев на неподконтрольную часть тоже ограничили. Почему получилось так, что многие люди оказались заложниками санитарных мер?

Сергей Горбатенко: Это произошло из-за коронавируса. 22 марта КПВВ закрыли на въезд и на выезд. В это же время люди с донецкой пропиской начали возвращаться в Украину из-за границы. Например, одна женщина вернулась из Словакии, другая — из Польши. Одна прописана в Енакиево, другая — в Донецке. Ни через КПВВ в Новотроицком, ни через КПВВ в Марьинке их не пропустили. В Марьинке они ночевали на улице: в палатку на КПВВ их не пустили из-за опасений заразиться коронавирусом. По-моему, это было просто унижение человеческого достоинства.

Люди обращались за помощью и к ООС, и к Погранслужбе. В итоге их направили в службу занятости. А там сказали: соберите пакет документов, и после карантина мы вас зарегистрируем.

Теперь из-за карантинных ограничений люди отрезаны от дома, у них заканчиваются деньги и неоткуда ждать помощи.

Из-за этого некоторые граждане Украины вынуждены пытаться попасть в Донецк через территорию России, ведь родное государство их не выпускает.

А.Б.: Подобное отношение прослеживается и других ситуациях. Фактически — выталкиваются люди в Россию. Эти меры, о которых вы говорите, совпали (может быть — не случайно) с упрощением выдачи российского гражданства украинцам из Донбасса. И россияне это используют в целях пропаганды. Как только здесь граждан притесняют, россияне со своей стороны что-то упрощают.

С.Г.: О чем говорит штаб ООС? Мы пропускаем, если есть критическая жизненная ситуация, например, болезнь или смерть. При мне через КПВВ «Новотроицкое» пыталась проехать женщина. Ее муж живет на неподконтрольной территории. У него отказали почки. Человек попал в больницу в городе Новоазовск. Женщина сказала, что предоставила документы, в том числе и из больницы. Она прождала несколько часов. Итог — пришлось возвращаться назад.

А.Б.: Это апофеоз или бездеятельности властей, или непонимания. Нужна система оперативного реагирования на такие ситуации и взаимодействия гражданского общества и государства. Потому что за 6 лет она так и не выработалась. Наблюдая и анализируя работу Министерства реинтеграции и профильного вице-премьера, — пока я не увидел своевременности реакции. По моему мнению, главная причина — это отсутствие людей из Донбасса в высшем руководстве Министерства реинтеграции. Я бы очень хотел, чтобы у нас была выработана система, при которой Министерство реинтеграции занималось бы не только политикой. Ведь есть и проблемы с экологией, с правами переселенцев, с упрощением документооборота. Сегодня есть непонимание в Киеве ситуации на подконтрольной территории.

С.Г.: Это непонимание ситуации Киевом четко видно на примере людей, которые «прорываются» в Донецк и Луганск. В комментариях журналистам представители Погранслужбы говорят, что самостоятельно не принимают решение о пропуске людей через КПВВ. Штаб ООС говорит, что пропускают людей только в критических ситуациях. А вице-премьер Алексей Резников говорит, что людей пропускают.

А.Б.: Почему Резников так сказал: не владел информацией или сознательно ввел в заблуждение?

С.Г.: Сложно сказать. Но получается, что в этой ситуации дискредитирована вся вертикаль власти.

А.Б.: Верно, слова Резникова не соответствовали реалиям. Может, он не владел информацией о той ситуации.

С.Г.: Мне интересно: как чиновник такого ранга может не владеть информацией. Выходит так: вице-премьер говорит, что людей пропускают. А люди сидят на чемоданах посреди пустой дороги. Эта картинка показывает, что государство в этом случае не заботится о своих гражданах.

Источник: Андрей Бузаров SKYPE-интервью #21

Новости Региона - Сегодня, 22:22 53 Ситуация на КПВВ в период карантина показывает, как украинское государство в этом случае не заботится о своих гражданах, а вице-премьер по реинтеграции Донбасса не в курсе, что происходит на линии разграничения...Интервью наоборот. На вопросы эксперта-международника из Донецка Андрея Бузарова отвечает из Славянска корреспондент издания «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.Если говорить о ситуации на КПВВ и о свободе передвижения, которая гарантирована Конституцией. Сейчас эти вопросы актуальны. И так будет еще минимум несколько месяцев. Есть украинцы на неподконтрольных территориях, которым существенно усложнили проезд на подконтрольную территорию. И выезд украинцев на неподконтрольную часть тоже ограничили. Почему получилось так, что многие люди оказались заложниками санитарных мер?Это произошло из-за коронавируса. 22 марта КПВВ закрыли на въезд и на выезд. В это же время люди с донецкой пропиской начали возвращаться в Украину из-за границы. Например, одна женщина вернулась из Словакии, другая — из Польши. Одна прописана в Енакиево, другая — в Донецке. Ни через КПВВ в Новотроицком, ни через КПВВ в Марьинке их не пропустили. В Марьинке они ночевали на улице: в палатку на КПВВ их не пустили из-за опасений заразиться коронавирусом. По-моему, это было просто унижение человеческого достоинства.Люди обращались за помощью и к ООС, и к Погранслужбе. В итоге их направили в службу занятости. А там сказали: соберите пакет документов, и после карантина мы вас зарегистрируем.Теперь из-за карантинных ограничений люди отрезаны от дома, у них заканчиваются деньги и неоткуда ждать помощи.Из-за этого некоторые граждане Украины вынуждены пытаться попасть в Донецк через территорию России, ведь родное государство их не выпускает.Подобное отношение прослеживается и других ситуациях. Фактически — выталкиваются люди в Россию. Эти меры, о которых вы говорите, совпали (может быть — не случайно) с упрощением выдачи российского гражданства украинцам из Донбасса. И россияне это используют в целях пропаганды. Как только здесь граждан притесняют, россияне со своей стороны что-то упрощают.О чем говорит штаб ООС? Мы пропускаем, если есть критическая жизненная ситуация, например, болезнь или смерть. При мне через КПВВ «Новотроицкое» пыталась проехать женщина. Ее муж живет на неподконтрольной территории. У него отказали почки. Человек попал в больницу в городе Новоазовск. Женщина сказала, что предоставила документы, в том числе и из больницы. Она прождала несколько часов. Итог — пришлось возвращаться назад.Это апофеоз или бездеятельности властей, или непонимания. Нужна система оперативного реагирования на такие ситуации и взаимодействия гражданского общества и государства. Потому что за 6 лет она так и не выработалась. Наблюдая и анализируя работу Министерства реинтеграции и профильного вице-премьера, — пока я не увидел своевременности реакции. По моему мнению, главная причина — это отсутствие людей из Донбасса в высшем руководстве Министерства реинтеграции. Я бы очень хотел, чтобы у нас была выработана система, при которой Министерство реинтеграции занималось бы не только политикой. Ведь есть и проблемы с экологией, с правами переселенцев, с упрощением документооборота. Сегодня есть непонимание в Киеве ситуации на подконтрольной территории.Это непонимание ситуации Киевом четко видно на примере людей, которые «прорываются» в Донецк и Луганск. В комментариях журналистам представители Погранслужбы говорят, что самостоятельно не принимают решение о пропуске людей через КПВВ. Штаб ООС говорит, что пропускают людей только в критических ситуациях. А вице-премьер Алексей Резников говорит, что людей пропускают.Почему Резников так сказал: не владел информацией или сознательно ввел в заблуждение?Сложно сказать. Но получается, что в этой ситуации дискредитирована вся вертикаль власти.Верно, слова Резникова не соответствовали реалиям. Может, он не владел информацией о той ситуации.Мне интересно: как чиновник такого ранга может не владеть информацией. Выходит так: вице-премьер говорит, что людей пропускают. А люди сидят на чемоданах посреди пустой дороги. Эта картинка показывает, что государство в этом случае не заботится о своих гражданах.Источник: Андрей Бузаров SKYPE-интервью #21Новости Региона - Сегодня, 22:22 53

Метки: {keywords}