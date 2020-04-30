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У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

root Сегодня, 08:4528Новости
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус
Фото: Reuters
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге выявлена коронавирусная инфекция.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, передает RT.
«В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников», — сказали там.

Ранее стало известно, что врач госпиталя для ветеранов войн №3, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, скончался в больнице в Коммунарке.

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