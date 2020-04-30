У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

«В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников», — сказали там.

Фото: ReutersУ 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге выявлена коронавирусная инфекция.Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, передает RT.Ранее стало известно, что врач госпиталя для ветеранов войн №3, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, скончался в больнице в Коммунарке.