Российское посольство обвинило США в переписывании истории Победы

"В 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ", - говорится в обращении на странице российского посольства в Facebook.

Фото: ReutersПосольство России в США призвало Вашингтон отказаться от реализации псевдоисторических программ, направленных на переписывание истории победы в Великой Отечественной войне, после того, как условия одной из таких программ разместили на сайте американской дипмиссии в Венгрии, передает РИА Новости.В описании конкурса на гранты госдепартамента, посвященного 75-летию победы во Второй мировой войне потенциальным претендентам предлагается сконцентрироваться в том числе на историях конкретных людей и устных свидетельствах, "включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар Холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза".Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил мнение, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу, в том числе с целью занижения роли Красной Армии в победе во Второй мировой войне.