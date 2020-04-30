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Ещё 47 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве

Sergey Сегодня, 08:4525Новости
Ещё 47 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве
Фото: АГН «Москва» / © Софья Сандурская
Ещё 47 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом заявили в оперативном штабе столицы, передает RT.
«В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует РИА Новости штаб.

Общее число скончавшихся в Москве составляет 658.
29 апреля сообщалось о 65 умерших.
По последним данным, в России всего выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 11 619 человек.

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