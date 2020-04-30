Ещё 47 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве

«В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует РИА Новости штаб.

Фото: АГН «Москва» / © Софья СандурскаяЕщё 47 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом заявили в оперативном штабе столицы, передает RT.Общее число скончавшихся в Москве составляет 658.29 апреля сообщалось о 65 умерших.По последним данным, в России всего выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 11 619 человек.