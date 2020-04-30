В Луганске расширили список тех, кому разрешен выезд за границу в период карантина



Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

С целью урегулирования спорных ситуаций, возникающих при выезде граждан за пределы ЛНР определен новый круг лиц, на которых не распоространяются ограничения в связи с инфекцией коронавируса.

Так, покидать территорию ЛНР теперь разрешено лицам не только с постоянной, но и с временной регистрацией места жительства в сопредельных государствах: граждане, имеющие регистрацию места жительства на территории Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной правительству Украины территории, а также члены их семей.

В список документов, которые являются подтверждающими необходимость выезда граждан за пределы Луганской Народной Республики, в случае возникновения особых жизненных обстоятельств (лечение, командировка, смерть близких родственников и другие уважительные причины) входят:

— документы из медучреждения, подтверждающие необходимость лечения или прохождения медицинских процедур за пределами ЛНР (в том числе копии, фотокопии);

— документы, подтверждающие командировку (в том числе копии, фотокопии);

— документы, подтверждающие факт смерти близких родственников и степень родства (в том числе копии, фотокопии);

— документы, подтверждающие факт владения недвижимостью за пределами ЛНР (в том числе копии, фотокопии);

— документы, подтверждающие необходимость выезда на работу за пределы ЛНР (в том числе копии, фотокопии);

— документы, подтверждающие необходимость ухода за больным / недееспособным родственником (в том числе копии, фотокопии документов, подтверждающих близкое родство, копии или фотокопии документов из лечебных учреждений, назначения врача или выписки из истории болезни и др.). Удобный город - Сегодня, 09:00 109 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) дополнила перечень категорий лиц, которым разрешен выезд за пределы ЛНР в период повышенной готовности.Об этом сообщили в пресс-службе правительства.С целью урегулирования спорных ситуаций, возникающих при выезде граждан за пределы ЛНР определен новый круг лиц, на которых не распоространяются ограничения в связи с инфекцией коронавируса.Так, покидать территорию ЛНР теперь разрешено лицам не только с постоянной, но и с временной регистрацией места жительства в сопредельных государствах: граждане, имеющие регистрацию места жительства на территории Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной правительству Украины территории, а также члены их семей.В список документов, которые являются подтверждающими необходимость выезда граждан за пределы Луганской Народной Республики, в случае возникновения особых жизненных обстоятельств (лечение, командировка, смерть близких родственников и другие уважительные причины) входят:— документы из медучреждения, подтверждающие необходимость лечения или прохождения медицинских процедур за пределами ЛНР (в том числе копии, фотокопии);— документы, подтверждающие командировку (в том числе копии, фотокопии);— документы, подтверждающие факт смерти близких родственников и степень родства (в том числе копии, фотокопии);— документы, подтверждающие факт владения недвижимостью за пределами ЛНР (в том числе копии, фотокопии);— документы, подтверждающие необходимость выезда на работу за пределы ЛНР (в том числе копии, фотокопии);— документы, подтверждающие необходимость ухода за больным / недееспособным родственником (в том числе копии, фотокопии документов, подтверждающих близкое родство, копии или фотокопии документов из лечебных учреждений, назначения врача или выписки из истории болезни и др.). Удобный город - Сегодня, 09:00 109

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