Поздравление председателя Народного Совета Дениса Мирошниченко с праздником Весны и Труда

Дорогие соотечественники!Примите самые искренние поздравления с 1 Мая – праздником Весны и Труда!Первомай традиционно был и остается для всех нас символом единства и сплоченности, глубокого уважения к созидательному труду и светлых надежд на успешное счастливое будущее.Жители Луганщины всегда сплоченно и самоотверженно трудятся для достижения общей цели и высоких результатов. Уверен, что свойственные нам трудолюбие и усердие, умение объединиться и противостоять сложным жизненным ситуациям помогут успешно преодолеть все вызовы сегодняшнего дня.От всего депутатского корпуса и себя лично желаю жителям Республики, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия, достатка в каждой семье и успехов в труде на благо Луганской Народной Республики.Председатель Народного Совета ЛНРДенис Мирошниченко01 мая — Луганск