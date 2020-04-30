Донбасс. Оперативная лента военных событий 01.05.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 30.04.202009:00Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Под обстрелами ВСУ оказались населенные пункты Горловка, Донецк, Ясиноватая, Петровское, Жабичево и Докучаевск.Огонь велся из 82-мм минометов, БМП-2, АГС, СПГ, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.По предварительным данным жертв среди гражданского населения нет, более подробная информация уточняется.