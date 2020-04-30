Обама возвращается в большую политику с В«чёрного входаВ»

Фото из открытых источниковЧем ближе выборы президента США, тем более интересные формы обретает американская политическая борьба. Теперь к процессу подключаются бывший президент Барак Обама и его супруга Мишель. Однако против них уже задействовали инструменты самого чёрного пиара. Обвинили их ни много ни мало в финансировании создания коронавируса. Похоже, реальность куда интереснее сценариев самых кассовых фильмов.Экс-президент США Барак Обама включился в политическую борьбу и начал обвинять Трампа в неумелых действиях на фоне пандемии коронавируса. Некоторые восприняли это как попытку возвращения Барака в большую политику, но всё несколько тоньше: в большую политику возвращается не он, а его супруга Мишель.Напомним, что главный конкурент Трампа от демократов Джо Байден был вице-президентом при Бараке Обаме. И вот теперь в случае избрания президентом Байдена пост вице-президента вполне может занять, нет, не Барак, а Мишель. Об этом недавно открыто заявил сам Байден. Это тактически верный шаг. Хотя у Барака ещё немало сторонников среди избирателей, всё же его нерешительное правление и многочисленные ошибки не позволяют ему напрямую вернуться к управлению страной. А вот Мишель имеет в США почти безупречную репутацию и в данный момент является одной из самых популярных женщин в стране. К тому же она достаточно молодая для американской политики, и в случае если 77-летний Байден победит на выборах, но вскоре покинет пост по состоянию здоровья, Мишель сможет стать первой женщиной — президентом США, да ещё и чернокожей. В общем, всё как любят голливудские сценаристы. Однако Трамп сдаваться без боя не собирается.Политическая связка Байден — Обама действительно представляет опасность для Трампа, так как может поднять против него темнокожих избирателей. И так как Мишель критиковать особо не за что, остриё удара направили против Барака. В прессу была вброшена информация о том, что Обама с 2014 по 2019 год направил около 4 млн долларов на финансирование Института вирусологии в Ухане, где якобы и был создан коронавирус. Когда вопрос о том, правда ли это, был задан журналистами Трампу, тот ответил уклончиво, мол, деньги действительно направлялись, и вы сами знаете, кто в тот момент руководил страной. Далее Трамп пообещал провести тщательное расследование.Однако журналисты провели своё расследование и выяснили, что гранты на изучение механизмов передачи коронавируса от животных людям администрация Обамы действительно выделяла, но не только Уханьскому институту, а и другим учреждениям в разных странах. Лишь часть из 4 млн была получена Китаем, но самое главное, что последние 700 тыс. долларов выделялись уже администрацией Трампа. Именно поэтому Трамп так уклончиво ответил на вопрос журналистов. Впрочем, в соцсетях уже растёт убеждённость в том, что именно Обама создал коронавирус, и в этом и заключается смысл такой информационной атаки.Сторонники Обамы контратаковали Трампа утверждением о том, что Барак в ходе своего президентства создал в стране стратегический резерв медицинских препаратов и оборудования, но Трамп во время эпидемии не использовал его и вместо этого закупал аналоги за границей или создавал новое производство. В этот же миг родилось ответное обвинение в том, что якобы ещё больший запас масок, респираторов и перчаток в США создал предшественник Обамы — Джордж Буш — младший. А как раз Обама разбазарил его, подарив другим странам. Уверены, что это не последние взаимные обвинения, которые мы увидим в ближайшем будущем.Таким образом, вы сами видите всю подноготную американской политической борьбы. Мало того что в ней используются самые грязные приёмы, так ещё и на протяжении десятилетий в ней крутятся одни и те же лица — старший и младший Буши, семья Клинтонов, семья Обамы и другие. Пусть живут как хотят, вот только учить нас демократии не нужно.Источник