Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно "Титаником"

"У меня такое ощущение, что мы на "Титанике", который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну", - заявила Тимошенко.

"Никто про это слова не говорит, что мы сегодня полностью в финансовом коллапсе. И еще никаких денег ни от какого МВФ не пришло", – заключила политик.

Фото: globallookpress.comЛидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим "Титаником". Трансляцию заседания вел телеканал "112".По ее словам, на Украине сейчас "валится" доходная часть государственного бюджета, при этом на полную мощность "включена" система строительства финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга, на чем основаны спекулятивные схемы.Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов. По его словам, первый транш может составить 2 миллиарда долларов в случае подписания новой программы.Во вторник украинский лидер подписал резонансный закон о запуске в стране рынка земли, принятие которого было одним из условий МВФ для предоставления транша.