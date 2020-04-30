Изгнанный Соловьевым украинец Ковтун покупает маски в Москве и пытается найти работу на ТВ

Один из самых скандальных украинских экспертов больше недели не появляется на российском ТВ: стало известно, где сейчас Вячеслав Ковтун.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Ковтун 21 апреля был навсегда изгнан Соловьевым из студии программы "Вечер": ведущий заявил, что допустил ошибку, когда позволил украинцу вернуться после предыдущего изгнания, и пообещал больше не пускать его в эфир. Пока тележурналист держит слово: несмотря на наличие почти в каждой программе блока об Украине, интересы Киева в спорах с Соловьевым и его коллегами защищают другие эксперты.На следующий день после скандала у Соловьева, 22 апреля, Ковтун появился в программе НТВ "Место встречи" для обсуждения политики Украины. Он поблагодарил ведущего Андрея Норкина за приглашение, но тот призвал гостя "не рассчитывать на многое", дав понять, что эфир является разовой акцией. Также Норкин обратил внимание, что Ковтун прибавил в весе. Украинец подтвердил, что поправился на 2 кг, обвинив в этом самоизоляцию."Хоть и приседаю, и делаю упражнение "ваша дама давно ушла" (отжимания)", - пожаловался Ковтун.Выступление украинца длилось всего несколько минут. В последующих выпусках "Места встречи", как и в других программах на российском федеральном ТВ, он с тех пор не появлялся. Отход темы Украины на второй и последующие планы из-за коронавируса и экономической ситуации, равно как и негативная реакция зрителей на появление Ковтуна делает его шансы на эфирное время в ближайшие недели практически нулевыми.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"При этом Ковтун продолжает жить в Москве, что видно по его странице в "Фейсбуке". После изгнания из шоу Соловьева политолог опубликовал всего одну запись, 27 апреля. В ней украинец рассказал о появлении многоразовых масок в аптеках, пожаловавшись на цены. Также Ковтун заявил, что окружающие "пытаются шутить" при встрече с ним, несмотря на эпидемию, добавив: "Такой народ не победить".Судя по чеку из аптеки, который украинец показал на своей странице, Ковтун приобрел маску на 2-й Квесисской улице Москвы в районе метро "Савеловская". Это совпадает с информацией из открытых источников, согласно которой украинский эксперт живет недалеко от студии, где проходят съемки шоу Соловьева (район находящейся неподалеку станции метро "Белорусская").Ранее телезрители предположили, что Ковтуну придется вернуться на Украину после потери работы в шоу Соловьева, либо жить в нужде в столице России. При этом некоторые раскритиковали ведущего за возвращение эксперта, отметив, что Соловьев сам признал ошибку с предоставленным Ковтуну вторым шансом.Григорий Егоро