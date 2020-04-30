Поздравление министра труда и соцполитики ЛНР Светланы Малаховой с Первомаем

Уважаемые жители Республики!Первомай – это праздник весны и расцвета, созидательного труда, свободы и наших общих надежд на мирную жизнь. Но, прежде всего, в центре этого замечательного праздника – человек.Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.Дорогие сограждане! Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, тепла и мира вам, вашим коллегам, родным и близким!Министр труда и социальной политики ЛНРСветлана Малахова01 мая — Луганск