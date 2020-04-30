Борьба народа Донбасса за независимость является примером для Европы – активист из Польши

Борьба Народных Республик Донбасса за свою независимость является примером для жителей европейских стран. Об этом в своем видеопоздравлении жителей ЛНР с праздником Весны и Труда заявил гражданский активист из Польши Бартош Бещад.

"Уважаемые коллеги, жители Луганской Народной Республики, я хотел бы передать вам свои наилучшие пожелания 1 мая, в праздник Весны и Труда!" – отметил он.

"Мы живем в трудные времена и сталкиваемся со многими проблемами. Ведется война против рабочих по всему миру. Остатки того, чего они достигли в течение десятилетий борьбы за социальную справедливость, у них отбираются. Ваша решимость противостоять экономической и политической колонизации вашей Родины западным империализмом является образцом и источником вдохновения для всех нас", – сказал Бещад.

Активист добавил, что "в Польше империализм давно победил, и результаты катастрофические".

"Три миллиона человек были вынуждены эмигрировать. Промышленность рухнула, и страна стала Мексикой Европы. Большая часть экономики находится в иностранных руках", – пояснил он.

"Вы защищаете свою землю и свою промышленность. Ваш бой – это справедливый бой. Я искренне желаю вам стойкости и здоровья, желаю, чтобы мир наконец-то возобладал, и дружба между народами победила, а человеческий труд снова ценился и служил общему благу!" – подчеркнул Бещад.

01 мая — Луганск