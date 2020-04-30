Активисты из Австрии в праздник Весны и Труда выразили солидарность с народом Донбасса

Активисты из Австрии в своих видеопоздравлениях с праздником Весны и Труда выразили солидарность с народом Донбасса в его борьбе за независимость.

"Дорогие товарищи из Луганской Народной Республики! Сердечный привет вам из Австрии, поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны и Труда. Я знаю, что сейчас трудные времена: война, экономические проблемы, да еще и коронавирус. Это все воздействует на нас негативно. Но я уверен, что власти и профсоюзы Республики делают все возможное для своего народа. Желаю вам всего доброго и надеюсь на скорую встречу с вами", – обратился к жителям ЛНР общественник из Австрии, член чрезвычайной комиссии по взаимодействию с Новороссией общественной организации "Институт Суворова" Патрик Поппель.

Жителей Республики также поздравил гражданский активист из Вены Вильгельм Лангхалер.

"Мы создали в Австрии комитет за мир на Украине, а также формировали делегации в Донецк и Луганск в прошлом году. В этом году мы были приглашены Федерацией профсоюзов на майские праздники в Луганск, однако в связи с эпидемией коронавируса не смогли приехать. Поэтому я присылаю вам свои поздравления с 1 Мая, этот праздник мы все очень поддерживаем и надеемся, что он пройдет успешно", – отметил он.

"Мы поддерживаем вашу борьбу за демократическое право на самоопределение, что очень важно и заслуживает поддержки со стороны антиимпериалистических и социалистических сил во всем мире. Люди на Украине и в России стали жертвами западного вмешательства. Мы видим это на примере договора о свободной торговле, который был навязан Украине, а также на примере санкций, которые были введены в отношении России. Мы противостоим этому, и все демократы и социалисты по всему миру должны противостоять этому. Мы полностью поддерживаем ваши стремления достичь договоренностей в Минске, вашу борьбу против правых и националистических режимов, а также прозападных режимов в Киеве", – сказал Лангхалер.

Активист пожелал Луганской Народной Республике и ее жителям удачи и успехов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило три миллиона, из них более 217 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.

01 мая — Луганск