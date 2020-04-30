В Алчевске устроили столпотворение у горадминистрации: раздавали пропуска на выезд из города
В Алчевске придумали для выезда из города выдавать «пропуска».
Такие пропуски решили выдавать предпринимателям, которые обеспечивают продовольствием город, и тем жителям, которые хотят выехать на дачу, чтобы переждать эпидемию там.
Оформляется такой пропуск в администрации города. В Алчевске это создало столпотворение перед зданием горсовета, люди не соблюдали необходимую дистанцию, многие были без масок.
Соответствующие фото и видео опубликованы местными жителями в сети.
Удобный город - Сегодня, 13:28 14
Такие пропуски решили выдавать предпринимателям, которые обеспечивают продовольствием город, и тем жителям, которые хотят выехать на дачу, чтобы переждать эпидемию там.
Оформляется такой пропуск в администрации города. В Алчевске это создало столпотворение перед зданием горсовета, люди не соблюдали необходимую дистанцию, многие были без масок.
Соответствующие фото и видео опубликованы местными жителями в сети.
Удобный город - Сегодня, 13:28 14
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