Шахтерам «Никанор-Новая» только что перечислили зарплату за два месяца. В 15 часов к бастующим приедет правительственная делегация



Об этом сообщается в ВК группе «Информационный Центр Перевальск Алчевск»

По данным модератора группы, в 15:00 ожидается визит на шахту Председателя Правительства ЛНР Сергея Козлова и еще ряда должностных лиц (включая Министра топлива, энергетики и угольной промышленности П. Мальгина). Экономика - Сегодня, 13:00 84 Несколько минут назад шахтерам «Никанор Новая» ГУП ЛНР «Центруголь» перечислили задолженность по зарплате за два месяца.Об этом сообщается в ВК группе «Информационный Центр Перевальск Алчевск»По данным модератора группы, в 15:00 ожидается визит на шахту Председателя Правительства ЛНР Сергея Козлова и еще ряда должностных лиц (включая Министра топлива, энергетики и угольной промышленности П. Мальгина). Экономика - Сегодня, 13:00 84

Метки: {keywords}