Количество участников подземной забастовки на шахте «Никанор-Новая» увеличилось до 50 человек. ВИДЕО



Как пишет телеграм-канал «Луганский инсайд«, количество бастующих увеличилось более 50 человек, в шахту спустились горняки новой смены.

«Жены шахтеров сегодня привезли воду и продукты для горняков, будут опускать в шахту. Как мне сообщают протестующие, перевод на карточки работников шахты 2000 рублей (вчера, 30 апреля), был ими воспринят как издевательство. Кроме того вчера шахтеры и члены их семей написали коллективное письмо Владимиру Путину. Собрали свыше тысячи подписей. Будем следить за развитием ситуации», — отметил источник.

Видео «Луганский инсайд». Экономика - Сегодня, 13:00 137 Забастовка на шахте «Никанор-Новая» в городе Зоринске Перевальского района продолжается третьи сутки. Подземная забастовка началась 29 апреля. С требованием выплатить долги по заработной плате за 20 месяцев выехать на гора отказались 36 шахтеров. Также горняки против закрытия своей шахты.Как пишет телеграм-канал «Луганский инсайд«, количество бастующих увеличилось более 50 человек, в шахту спустились горняки новой смены.«Жены шахтеров сегодня привезли воду и продукты для горняков, будут опускать в шахту. Как мне сообщают протестующие, перевод на карточки работников шахты 2000 рублей (вчера, 30 апреля), был ими воспринят как издевательство. Кроме того вчера шахтеры и члены их семей написали коллективное письмо Владимиру Путину. Собрали свыше тысячи подписей. Будем следить за развитием ситуации», — отметил источник.Видео «Луганский инсайд». Экономика - Сегодня, 13:00 137

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