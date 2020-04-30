Соловьев объяснил, откуда у Малышевой особняк в США

«Елена на протяжении большого количества лет блистательно работает на «Первом канале». Она замечательный врач. Она также занимается бизнесом и никогда этого не скрывала. Если сравнить доходы Малышевой с доходами телезвезд аналогичного уровня в других странах, то выяснится, что Елена отнюдь не богато живет», — сказал Соловьев.

«Пусть он попробует, как Малышева, столько лет оставаться на топе популярности, делать высококачественные программы, посвятить свою жизнь популяризации медицины. Может, он тоже сможет заработать», — предложил Соловьев.

Телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее заграничной недвижимости, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у телезвезд ее величины в других странах. Об этом URA.RU заявил телеведущий Владимир Соловьев.Как отметил Соловьев, ему непонятно, почему Малышева, не будучи госслужащим, по логике Навального, не имеет права владеть недвижимостью в других странах. Он подчеркнул, что, в отличие от оппозиционера, телеведущая много работает, а не живет на пожертвования несовершеннолетних граждан.Напомним, ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» подверглась критике после того, как блогер Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное ее недвижимости в США.источник