Депутаты Рады устроили застолье в ресторане во время карантина

Фото: © РИА Новости / СтрингерДепутаты Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" нарушили карантинные меры и устроили застолье в одном из киевских ресторанов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Страна.ua.По данным портала, мероприятие проходило в ресторане "Монтекки Капулетти", совладельцем которого является тесть экс-секретаря СНБО Александра Турчинова Владимир Белыба.Отмечается, что во время карантина заведение работает только на доставку, однако для депутатов было сделано исключение.Позже замминистра внутренних дел Антон Геращенко, проживающий в доме, где находится ресторан, вызвал сотрудников полиции для проведения проверки. К этому времени депутаты уже успели покинуть помещение.По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксирован 10 861 случай заболевания, умерли 272, выздоровели 1413 человек. В Киеве зафиксировано 1453 случая заражения.