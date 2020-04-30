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Депутаты Рады устроили застолье в ресторане во время карантина

Sergey Сегодня, 13:4517Новости
Депутаты Рады устроили застолье в ресторане во время карантина
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Депутаты Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" нарушили карантинные меры и устроили застолье в одном из киевских ресторанов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Страна.ua.
По данным портала, мероприятие проходило в ресторане "Монтекки Капулетти", совладельцем которого является тесть экс-секретаря СНБО Александра Турчинова Владимир Белыба.
Отмечается, что во время карантина заведение работает только на доставку, однако для депутатов было сделано исключение.
Позже замминистра внутренних дел Антон Геращенко, проживающий в доме, где находится ресторан, вызвал сотрудников полиции для проведения проверки. К этому времени депутаты уже успели покинуть помещение.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксирован 10 861 случай заболевания, умерли 272, выздоровели 1413 человек. В Киеве зафиксировано 1453 случая заражения.

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