Пьяные ВСУшники избили сына ветерана ВОВ за фото и награды отца – Народная милиция

Пьяные военнослужащие 30-й бригады ВСУ в Светлодарске вломились в частный дом и избили хозяина, хранящего фотографии и награды отца – ветерана Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"29 апреля в населенном пункте Светлодарск настоящее бедствие учинили шестеро военнослужащих 30-й бригады ВФУ. Пьяные боевики устроили погром в супермаркете "Брусничка" по адресу: Ленинский проспект, 6. Оккупанты избили охранников, забрали деньги из кассы, а также заполнили алкоголем и продуктами питания легковой автомобиль Volkswagen Caddy белого цвета и скрылись с места преступления", - рассказал Осадчий.

"Грабители вломились в частный дом, принадлежавший Евгению Александровичу З., избили хозяина и в течение четырех часов не отпускали за то, что в гостиной дома висели фотографии отца пострадавшего - ветерана Великой Отечественной войны, а также награды и плакаты с советской символикой", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что после того, как бойцы употребили награбленный алкоголь и уснули, хозяин дома сообщил о случившемся в полицию.

"Как выяснилось позднее, военнослужащие оказались из состава медроты 30-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины), которые убыли 26 апреля на показные занятия медперсонала, организованные на базе 57-й бригады. Занятия так и не состоялись, но убывшие военнослужащие не торопились вернуться к месту несения службы, а трое суток пьянствовали и терроризировали местное население", - отметил Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 мая — Луганск