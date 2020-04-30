Бойцы ВСУ саботировали участие в постановке, дискредитирующей ЛНР – Народная милиция

Военнослужащие одной из бригад ВСУ саботировали приказ командующего так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") об участии в съемке постановочных сюжетов для дискредитации подразделений Народной милиции ЛНР. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"На минувшей неделе штабом "ООС" разрабатывалась операция по дискредитации подразделений Народной милиции. Целью операции было обвинить ЛНР в несоблюдении Минских договоренностей и негуманном обращении с местными жителями на КПВВ "Станица Луганская", – отметил он.

Осадчий уточнил, что "для этих целей командующим "ООС" (генералом Владимиром) Кравченко были привлечены три журналистские группы телеканалов "1+1", "112 Украина" и "Факты ICTV" в сопровождении офицеров центра информационно-психологических операций (ИПсО) и полным автобусом проплаченной массовки".

"В момент, когда все было готово для реализации кровавой постановки, подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады открыто саботировали приказ Кравченко. Комбриг 25-й бригады (полковник Олег) Зенченко чувствует за собой защиту штаба десантно-штурмовых войск (ДШВ), благодаря покровительству которого он не раз уходил от уголовной ответственности за торговлю оружием и другие преступления", – рассказал представитель Народной милиции.

"Невыполнение Зенченко приказов штаба "ООС" является демонстрацией силы (бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками, действующего депутата от партии "Европейская солидарность" Михаила) Забродского и всего штаба ДШВ в его лице перед новой борьбой за власть, развернувшейся среди украинских карателей", – отметил он.

Осадчий добавил, что "сложившаяся ситуация не устраивает руководство СБУ, которое уже отдало распоряжение взять на контроль все действия Забродского".

"Данная ситуация демонстрирует полное неподчинение соединений ВСУ командованию "ООС", что в свою очередь может быть использовано в интересах (экс-президента Украины Петра) Порошенко для дестабилизации обстановки в Донбассе", – заявил представитель Народной милиции.

Ранее Осадчий информировал, что украинское командование и подконтрольные ему СМИ с целью дискредитации ЛНР планируют снять на пункте пропуска "Станица Луганская" постановочные сюжеты с привлечением проплаченной массовки.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 мая — Луганск