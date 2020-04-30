Более 800 бойцов ВСУ находятся в зоне "ООС" на обсервации из-за COVID - Народная милиция

Более 800 военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" находятся на обсервации в медучреждениях в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с пневмонией и коронавирусом. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Всего на лечении в медицинских учреждениях Луганской области, где созданы так называемые зоны обсервации, находится 813 военнослужащих ОТГ "Север", в том числе 453 человека с легкой формой пневмонии и 360 человек с коронавирусной инфекцией", - сказал он.

"В течение текущей недели в медицинские учреждения временно подконтрольной ВСУ части Луганской области поступило 78 военнослужащих из состава ОТГ "Север" с подозрением на коронавирус", - отметил Осадчий

Официальный представитель Народной милиции уточнил, что из указанного количества бойцов 22 военнослужащих 59-й бригады доставлены в горбольницу Рубежного, 18 бойцов 93-й бригады – в Марковскую центральную районную больницу, 15 силовиков 25-й бригады – в Старобельскую районную больницу, 23 военнослужащих 30-й бригады – в 59-й военно-медицинский госпиталь Северодонецка.

Ранее Осадчий сообщал, что бойцы ВСУ заражают COVID-19 мирных жителей зоны "ООС".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,1 млн, из них более 221 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 мая — Луганск