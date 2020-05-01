Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.

Фото: РИА НовостиРоспотребнадзор заявил, что после спада заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа летом новая волна COVID-19 может произойти осенью. Соответствующий комментарий ведомства опубликован на сайте стопкоронавирус.рф, передает RT.По данным Роспотребнадзора, есть высокая вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования вирусом пойдёт на спад, как это происходит со всеми другими респираторными инфекциями.Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» предположил, что ослабление ограничительных мер из-за коронавируса в России будет очень осторожным, а на полное завершение пандемии может потребоваться много месяцев.