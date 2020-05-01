Жители Донбасса одержат победу в борьбе за свои права – общественник из Греции

Жители Народных Республик Донбасса одержат победу в борьбе за свои права. Об этом в своем видеопоздравлении с праздником Весны и Труда заявил общественный деятель из Греции, директор института имени Федора Достоевского Андреас Зафейрис.

"Дорогие братья, сестры, товарищи! Возможно, кто-то задаст вопрос: почему мы празднуем этот день? Думаю, ответ будет выглядеть примерно так: давайте задумаемся, каким бы был мир сейчас без борьбы рабочего класса за свои права? Каким бы был мир, если бы Советский Союз не уничтожил немецкий фашизм?" – отметил он.

Зафейрис добавил, что "несмотря на борьбу всемирный рабочий класс сейчас находится под огромным ударом со стороны капитала".

"Эта атака проводится под руководством США и их союзников, таких как Украина и страны НАТО. Поэтому Донбасс находится на линии фронта мирового рабочего класса за свои права. Красный цвет на вашем флаге символизирует большой героический путь. И вы обязательно победите", – сказал общественник.

01 мая — Луганск