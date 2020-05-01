"Горьковка" приглашает жителей ЛНР принять участие в видеомарафоне к юбилею Победы

Луганская республиканская универсальная научная библиотека (ЛРУНБ) имени Максима Горького приглашает жителей ЛНР принять участие в видеомарафоне по книжным памятникам Великой Отечественной войны, посвященном 75-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на библиотеку.

"В рамках видеомарафона в режиме онлайн проводится целый ряд мероприятий, посвященных 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.

"Важной особенностью мероприятий библиотеки, проводимых в дистанционном режиме, стало расширение их географии и укрепление тесного взаимодействия с информационными партнерами. Примером может служить участие в виртуальном проекте "28 мгновений весны 1945-го", организованном московским фондом "Русский мир". Любой житель Республики каждый день, начиная с 12 апреля, может ознакомиться с событиями, произошедшими в этот же самый день весной 1945-го года. Информация о проекте доступна на сайте ЛРУНБ имени Горького", – рассказали в библиотеке.

В учреждении культуры отметили, что ведущим вектором его деятельности в дистанционном режиме стали онлайн-презентации книжно-иллюстративных выставок: "Книги-воители, книги-солдаты", "Тружусь. Верю. Люблю", "И книга память оживит".

"Для старшего поколения и молодежи, всех, кому близка тема войны, в рамках Года Памяти и Славы сотрудниками библиотеки были подготовлены виртуальные обзоры, видео-уроки, интерактивные циклы: "Войны священные страницы", "В книжной памяти мгновения войны", "Великая Победа", размещенные на видеоканале "Горьковки", – добавили в ЛРУНБ.

В библиотеке добавили, что, кроме того, для изучения истории Луганщины краеведам, преподавателям и учащейся молодежи предлагается виртуальная книжная выставка "Фронтовые дороги луганских писателей", а для пациентов реабилитационного и гериатрического центров сотрудники ЛРУНБ организовали дистанционную демонстрацию фильмов военной тематики и просмотр литературно-музыкальной композиции "Победа одна на всех".

Помимо этого, для молодых жителей Республики отдел электронных ресурсов библиотеки представил онлайн-викторину "Листая книги о войне".

"Тема Великой Победы поистине неисчерпаема. Для своих пользователей "Горьковка" раскрыла лишь небольшую часть своих книжных сокровищ. Впереди нас всех ждут новые книги, интересные проекты, необычные факты и свидетельства участников войны, песни, спектакли, фронтовые воспоминания – бессмертные памятники военных лет", – отметили в учреждении культуры.

Ранее ЛРУНБ имени Максима Горького в рамках проекта "Горьковка онлайн" приглашала всех желающих посетить учреждение культуры в виртуальном режиме.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,1 млн, из них более 221 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике введен строгий режим самоизоляции.

01 мая — Луганск