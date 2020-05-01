Захарова и Навальный отменили заявленные на 1 мая онлайн-дебаты

"Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать... Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Фото: © Михаил Воскресенский / РИА НовостиОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова и блогер Алексей Навальный отменили запланированные на 1 мая онлайн-дебаты, сообщил Алексей Пивоваров, который собирался модерировать поединок, передает РИА Новости.По его словам, у участников возникли разногласия о необходимости модерации.При этом Захарова сообщила, что Навальный отказался от прямых дебатов без ведущего и начал выставлять различные условия онлайн-поединка.Навальный в свою очередь написал в Facebook, что в качестве модератора был предложен Пивоваров, поскольку, по его мнению, дебаты без ведущего – "штука странная". При этом он заявил, что готов провести дебаты и без ведущего.Навальный ранее раскритиковал Захарову за то, что она, по его словам, оправдывает "кастовую систему" общества. В ответ официальный представитель МИД РФ предложила Навальному поговорить в онлайн-формате, а "не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов". Блогер согласился и стороны договорились провести дебаты 1 мая в 17.00 на канале "Навальный LIVE".