Активист из Израиля планирует повторно приехать в Донбасс

Антиимпериалист, активист из Израиля Даниел Елсон, побывавший в Донбассе в 2018 году, планирует вновь посетить Луганскую и Донецкую Народные Республики. Об этом он заявил в своем видеопоздравлении жителей ЛНР с праздником Весны и Труда.

"Я поздравляю жителей Луганской Народной Республики с праздником 1 Мая – Днем международной солидарности трудящихся! Этот праздник уже давно объединяет трудящихся всего мира. 1 Мая был и остается днем единства, солидарности, борьбы за социальную справедливость" – отметил он.

Елсон добавил, что посещал Донбасс в 2018 году и принимал участие в первомайской демонстрации.

"Это было грандиозное шествие с десятками тысяч людей. Я получил незабываемые впечатления. В этом году были планы тоже приехать и провести этот праздник с жителями Донбасса, однако это невозможно. Сейчас весь мир борется с вирусом, и только сплотив наши усилия, мы победим в этой борьбе и снова сможем встретиться. Еще раз убеждаемся, что лозунг профсоюзов сегодня очень актуален: "Наша сила – в единстве!" – сказал активист.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило три миллиона, из них более 217 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.

01 мая — Луганск