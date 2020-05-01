Профсоюзы из разных регионов России поздравили коллег из ЛНР с праздником Весны и Труда

Представители профсоюзных организаций из разных регионов Российской Федерации поздравили коллег из ЛНР с праздником Весны и Труда. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР.

"В адрес Федерации профсоюзов ЛНР продолжают поступать поздравления с первомайскими праздниками от российских коллег", – говорится в сообщении.

"Первомай отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне", – говорится в поздравлении Федерации профсоюзов Ростовской области.

От имени Воронежского областного объединения организаций профсоюзов жителей Республики поздравил председатель объединения Евгений Проняев.

"Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Мы отмечаем Первомай в непростое время. Солидарность – главное оружие профсоюзов, и сегодня она особенно важна для победы над создавшейся ситуацией. Крепкого вам здоровья, дорогие друзья, оптимизма, вдохновения и сил для осуществления планов и начинаний, мира и благополучия!" – сказано в поздравительном письме.

"Солидарность – это всегда взаимопомощь, как в трудную минуту, так и в обычной нашей жизни. Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и достаток. Пусть эти весенние дни подарят надежду на перемены, дадут заряд оптимизма, наполнят нас стремлением изменить жизнь к лучшему", – говорится в обращении от имени председателя Федерации профсоюзов Пензенской области Николая Котова.

Кроме того, общественников Республики поздравил председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член общественной палаты Российской Федерации Андрей Зимин.

"История показывает, что только единство, солидарность и справедливость являются движущей силой, ведущей к достижению всех поставленных целей. Желаем вам счастья, здоровья, весеннего тепла, вдохновения, творческой работы!" – отметил он в поздравительном письме.

"Сердечно поздравляю всех членов профсоюза Луганской Народной Республики с праздником Весны и Труда и Днем Великой Победы! Эти объединяющие людей праздники являются символами единства, воинской доблести, трудовой славы и любви к своей Родине. От души желаю вам доброго здоровья, счастья, мира, благополучия, успехов во всех начинаниях и выполнения всех поставленных задач!" – обратился к профсоюзам ЛНР председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

В адрес ФП ЛНР поступило также поздравление от Федерации профсоюзов Брянской области.

"Уважаемые коллеги и все трудящиеся Донбасса! От имени Федерации профсоюзов Брянской области поздравляем вас с Днем международной солидарности трудящихся 1 Мая! Выражаем братскую солидарность и надеемся на установление мира и благополучия на земле Донбасса, восстановление и экономический рост в вашем регионе. Ваш труд вызывает восхищение, уважение и гордость. Крепкого здоровья и благополучия всем трудящимся Донбасса!" – сказано в поздравлении, подписанном председателем организации Ольгой Поляковой.

С праздником Весны и Труда и Днем Победы поздравили всех жителей Республики члены Владимирского областного объединения организаций профсоюзов.

"1 Мая – день единения и солидарности всех, кто честно трудится на благо своей страны, добивается доброй славы для своего коллектива. Пусть труд будет той частью вашей жизни, которая приносит только радость. Мира, добра и благополучия!" – говорится в письме, подписанном председателем объединения Галиной Коньковой.

"Нынешний Первомай мы встречаем в преддверии 75-летия Великой Победы, в год 115-летия профсоюзного движения в нашей стране и 30-летия Федерации независимых профсоюзов России. Эти даты подтверждают тот факт, что профсоюзы, пройдя через сложнейшие преобразования во всех сферах общества, доказали свою дееспособность и на сегодняшний день являются самой массовой общественной организацией, выступающей за трудовые права и интересы трудящихся. В этом году наша страна оказалась в непростых условиях, связанных с эпидемией Covid-19. Но боевой дух и исторические традиции рабочего Первомая неизменно остаются прежними. Уверена, что наше единство и солидарность будут способствовать достижению поставленных целей!" – сказано в обращении Астраханского областного объединения организаций профсоюзов, подписанном председателем организации Светланой Калашниковой.

Жителей Республики поздравили и профсоюзы Башкортостана.

"1 Мая – праздник, символизирующий солидарность трудящихся и весеннее преображение природы. Мы сохранили традицию Первомая как праздника единения людей разных профессий и поколений. От души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, радости, счастья и благополучия, стабильности и мирного неба над головой!" – сказано в поздравлении.

Кроме того, в адрес Федерации профсоюзов ЛНР поступило поздравление от коллег из Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат".

"Поздравляем трудящихся всего мира с 1 Мая! Это дата, завоеванная кровью и духом всех рабочих, крестьян и служащих. С праздником, Париж и Лиссабон, Мельбурн и Оттава, Лондон и Москва, Луганск и Одесса, Токио и Нью-Йорк, Владивосток и Астана, Варшава и Будапешт, Брюссель и Дели, Каракос и Могадишо, Афины и Дамаск. С праздником всех, кто своим трудом создает будущее для поколений! Пока мы едины, мы непобедимы!" – говорится в тексте поздравления.

В ФП ЛНР отметили, что поздравления получают и отраслевые профсоюзы Республики. Так, Общереспубликанский профсоюз работников культуры ЛНР поздравила территориальная организация Российского профсоюза работников культуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Созидательный труд всегда был очень важен для каждого человека. И пусть в этом году мы не пройдем в едином строю первомайской демонстрации профсоюзов, но мы вместе! А вместе мы преодолеем все трудности в это непростое время. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! Пусть в эти майские праздничные дни в ваши дома придет спокойствие и уверенность в достойном будущем", – отмечается в поздравлении от имени председателя организации Ивана Кравцова.

Профсоюз работников жизнеобеспечения Севастополя поздравил своих коллег из Общереспубликанского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения.

"Желаем скорейшего установления мира и спокойствия на вашей прекрасной земле. Всем процветания и благополучия, счастья, крепкого здоровья и всего самого наилучшего", – говорится в приветствии.

"Традиции единства и солидарности профсоюзов продолжаются и сегодня. За годы, прошедшие со дня провозглашения нашей Республики, профсоюзы Луганщины нашли много новых друзей в разных странах мира, завязались добрые контакты, сотрудничество не только на уровне Федерации профсоюзов, но и отраслевых профсоюзов. Особенно значимую поддержку нам оказывают коллеги из Российской Федерации, за что мы им бесконечно благодарны. Наши друзья из братских профсоюзов верят в нас, в нашу победу. Мы также поздравляем наших коллег со всего мира с праздником Первомая!" – отметил председатель ФП ЛНР Олег Акимов.

01 мая — Луганск