Медведчук: скоро Украина узнает о новых В«хотелкахВ» МВФ

«Скоро Украина узнает о новых «хотелках» МВФ… Появятся новые требования… не только требования Всемирного банка, МВФ, это политика по отношению к Украине как к стране, которая является если не колонией, то полуколонией», — цитирует Медведчука пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Фото: РИА НовостиГлава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) в скором времени поставит стране новые условия для дальнейшего финансирования, передает RT.По мнению политика, Киев пытается любой ценой получить очередной «непонятно какой транш МВФ».«Мы идём по пути того, что она (Украина. — ред.) разваливается... И если мы не возьмёмся за ум, если не займёмся вопросами, связанными с экономикой, если будем продолжать потакать западным фондам и международным корпорациям, МВФ и Всемирному банку в вопросах развития экономики, то провалимся полностью», — подчеркнул Медведчук.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил отсутствие финансирования МВФ с неделей жизни без воды.