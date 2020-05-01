Профсоюзный активист из Египта пожелал жителям ЛНР счастливого и мирного Первомая

Представитель профсоюзов Египта Мохамед Хинди в своем видеообращении пожелал жителям ЛНР счастливого и мирного празднования Первомая.

"Я хотел бы передать первомайский привет своим друзьям и товарищам в Луганской Народной Республике. Я желаю всем вам счастливого и мирного празднования Международного дня солидарности трудящихся. Приветствую Федерацию профсоюзов ЛНР, так как во время мировой пандемии ваша работа и единство трудящихся действительно важны", – отметил он.

"Желаю вам всяческих успехов в строительстве новых Республик. Мои наилучшие пожелания всем жителям Донбасса!" – добавил Хинди.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило три миллиона, из них более 217 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.

01 мая — Луганск