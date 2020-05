Мир должен услышать жителей Донбасса, чтобы знать правду о войне – профессор из Австралии

Мир должен услышать жителей Донбасса, которые хотят рассказать правду о войне в регионе. Об этом в своем видеопоздравлении с праздником Весны и Труда заявил профессор университета Сиднея, академик, автор книги о борьбе Сирии Axis of Resistance: Towards an Independent Middle East Тим Андерсон.

"Я поздравляю трудящихся Луганска и Федерацию профсоюзов в этот майский день. Я приветствую и признаю ваше право бороться против фашистского переворота (на Украине) и ваши усилия в организации поддержки прав трудящихся, которые хотят рассказать правду о грязной войне в Донбассе", – отметил он.

"Мы в мире должны слышать ваш голос намного сильнее", – подчеркнул Андерсон.

