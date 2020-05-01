Представитель Европейского регионального бюро ВФП поздравил жителей ЛНР с Первомаем

Представитель Европейского регионального бюро Всемирной федерации профсоюзов (ВФП) Пиерис Пиери (Кипр) от имени организации в видеообращении поздравил жителей ЛНР с праздником Весны и Труда.

"Дорогие товарищи! От имени Европейского регионального бюро Всемирной федерации профсоюзов от всей души поздравляю вас с Днем солидарности трудящихся, с 1 Мая! Сегодня Европа, как и весь остальной мир, подвержена пандемии коронавируса. Еще раз подтверждается, что именно рабочие находятся на передовой, когда наступают трудные времена. Рабочие вынуждены платить за это своим здоровьем и своими правами", – отметил он.

"Международные компании воспользовались ситуацией, чтобы посягать на права трудящихся и преумножать свою прибыль. В этих условиях классово ориентированное рабочее движение в Европе под почетным знаменем ВФП должно продолжать борьбу за лучшую работу без эксплуатации и без войн. Да здравствует международная солидарность трудящихся! Да здравствует Первомай!" – сказал Пиери.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,1 млн, из них более 221 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.

01 мая — Луганск