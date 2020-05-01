Активисты из Южной Америки в Первомай пожелали жителям ЛНР мира, свободы и процветания

Представители Бразилии и Венесуэлы в своих видео-обращениях поздравили жителей ЛНР с праздником Весны и Труда и пожелали им мира, свободы и процветания.

"Я посещал Луганск в октябре 2018 года и должен сказать, что я полюбил вашу Республику и ваших доброжелательных людей. Луганск для всего мира стал выдающимся примером отваги и решимости. Сказать "нет" нацизму – лучшее решение, которое вы могли бы принять, вы взяли свою судьбу в свои руки. И сейчас вы ответственны за создание нового будущего, благополучия, мира и социальной справедливости. Долгих процветающих лет вам!" – отметил дирижер, антрополог из Бразилии Клаудио Рибейро.

"Я был в Луганской Республике в прошлом году во время парада 1 Мая. И услышал там очень интересный лозунг: "Мы работаем для мира, мы работаем для суверенитета народа". Я приветствую вас!" – обратился к жителям Республики бразильский социолог Урьел Араужу.

Член бразильской патриотической организации "Новое сопротивление" Рафаэль Машадо пожелал жителям ЛНР мира и свободы.

"Мои поздравления товарищам из Луганска! Всего вам самого наилучшего, а самое главное – мира!" – отметил член бразильской патриотической организации "Новое сопротивление" Логеро Соджа.

Журналист, член патриотической организации "Новое сопротивление" Лукас Ирос пожелал "мира и свободы народу Донбасса".

"Мои дорогие друзья из Луганской Народной Республики, передаю вам свои поздравления с праздником Весны и Труда. Шлю вам наилучшие пожелания свободы и независимости. Продолжайте трудиться, продолжайте бороться, поздравляю вас", – сказал в своем видеообращении представитель профсоюзов Венесуэлы Де Лима Хеман Денис.

01 мая — Луганск