Активист из Бирмы пожелал жителям ЛНР здоровья, сил и солидарности в борьбе с COVID-19

Общественный деятель из Бирмы, активный участник акций в поддержку жителей Донбасса Киав Вай Яан Мин в своем видеопоздравлении с праздником Весны и Труда пожелал жителям ЛНР здоровья, сил и солидарности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Поздравляю всех представителей профсоюзного движения Донбасса с Днем международной солидарности трудящихся! Этот великий праздник наполнен чувством всеобщего единения и международной солидарности. Именно в этот день мы чтим человека труда, каждого, кто трудится на благо своей страны и своего народа. Донбасс славится сильными и трудолюбивыми людьми с крепким характером и силой воли. Я поздравляю всех вас с этим праздником!" – отметил он.

"Мне посчастливилось побывать на праздновании Первомая в Луганске два года назад, и я очень благодарен Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики за это. Очень жаль, что в этом году торжества отменены в связи с коронавирусом", – сказал Мин.

Активист пожелал всем жителям Республики "здоровья, сил и солидарности в борьбе с мировой эпидемией".

"Только вместе мы сможем все преодолеть!" – подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,1 млн, из них более 221 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике введен строгий режим самоизоляции.

01 мая — Луганск