Вашингтон намерен помешать Ирану приобрести оружие у России

США планируют сделать все возможное, чтобы противодействовать приобретению Ираном современного российского и китайского вооружения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.ФБА «Экономика сегодня» / Борис ГришинГлава Госдепа напомнил, что в октябре 2020 года заканчивается срок оружейного эмбарго, которое действует в отношении Ирана. США примут любые меры, чтобы помешать Тегерану приобрести у РФ или Китая современную бронетехнику.Американцы намерены добиться положительного решения по поводу продления ограничений по ядерной программе Ирана. В США рассчитывают, что Совбез ООН одобрит новую резолюцию по оружейному эмбарго против Ирана.Мария Верескова