Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Вашингтон намерен помешать Ирану приобрести оружие у России

Sergey Сегодня, 20:150Новости
Вашингтон намерен помешать Ирану приобрести оружие у России
США планируют сделать все возможное, чтобы противодействовать приобретению Ираном современного российского и китайского вооружения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

ФБА «Экономика сегодня» / Борис Гришин
Глава Госдепа напомнил, что в октябре 2020 года заканчивается срок оружейного эмбарго, которое действует в отношении Ирана. США примут любые меры, чтобы помешать Тегерану приобрести у РФ или Китая современную бронетехнику.
Американцы намерены добиться положительного решения по поводу продления ограничений по ядерной программе Ирана. В США рассчитывают, что Совбез ООН одобрит новую резолюцию по оружейному эмбарго против Ирана.
Мария Верескова

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: